బిగ్‌బాస్ తెలుగు 6 రియాలిటీ షో ముగింపు దశకు చేరుకొన్నది. ఇంకా రెండు, మూడు వారాల్లో ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ షో, అత్యధిక రేటింగ్ సొంతం చేసుకొన్న ఈ రియాలిటీ షోలోకి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, ఫ్రెండ్స్ రావడంతో ఎమోషనల్‌గా మారిపోయింది. గత రెండు రోజులుగా ఆదిరెడ్డి ఫ్యామిలీ, ఫైమా తల్లి ఇంటిలోకి వచ్చి షోను ఎమోషనల్‌గా మార్చారు. అయితే బుధవారం అంటే నవంబర్ 23వ తేదీన బిగ్‌బాస్ మాజీ కంటెస్టెంట్, శ్రీహాన్ ప్రేయసి సిరి హన్మంతు ఇంటిలో అడుగపెట్టి రచ్చ రచ్చ చేశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీహాన్, సిరి హన్మంతు చేసిన రొమాన్స్ విషయంలోకి వెళితే..

Bigg Boss Telugu 6 show is nearing to end soon. In this occassion, Family members of contestant visiting the house. In this occassion, Siri Hanmanthu visited bigg Boss Telugu 6 house for Sreehan.