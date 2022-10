అందం, అభినయంతో మెప్పించిన విశ్వసుందరి సుస్మితా సేన్ నటనపరంగా ఆచితూచి చిత్రాలను చేస్తున్నది. గత కొన్నేళ్లుగా సెలక్టివ్‌గా సినిమాలు చేస్తూ బాలీవుడ్‌కు అంటిముట్టనట్టు ఉంటున్నది. అయితే ఇటీవల ఎమోషనల్ కంటెంట్, పవర్ ఫుల్ పాత్రతో వెబ్ సిరీస్ ద్వారా సుస్మితసేన్ ఓటీటీ ఎంట్రీ కూడా ఇచ్చింది. తాజాగా ఓ ట్రాన్స్ జెండర్ బయోపిక్‌లో నటించేందుకు సిద్దమవుతున్నది. ట్రాన్స్‌జెండర్‌ ఎవరు? ఈ సినిమాకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే...

Sushmita Sen to star in Shreegauri sawant biopic... #SushmitaSen will head the cast of #Taali, the biopic on #ShreegauriSawant... The web series is directed by #RaviJadhav... The show is created by #ArjunSingghBaran and #KartkDNishandar... Shoot has commenced... First glimpse...