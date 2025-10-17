Dude Twitter Review: డ్యూడ్ మూవీ ట్విట్టర్ రివ్యూ
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్ యెర్నెనీ, వై రవిశంకర్లు సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం డ్యూడ్. కోలీవుడ్ హీరో ప్రదీప్ రంగనాథన్ ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించారు. ప్రేమలు బ్యూటీ మమితా బైజు, డీజే టిల్లూ ఫేమ్ నేహా శెట్టిలు హీరోయిన్లుగా నటించారు. శరత్ కుమార్, హ్రిదు హరూన్, డ్రావిడ్ సెల్వమ్, సత్య, రోహిణి, ఐశ్వర్య శర్మలు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. డ్యూడ్ చిత్రానికి కీర్తీశ్వన్ దర్శకత్వం వహించారు. నిఖిత్ బొమ్మి సినిమాటోగ్రఫి, భరత్ విక్రమన్ ఎడిటర్గా పనిచేశారు. సాయి అభయాంకర్ సంగీత సారథ్యం వహించారు.
గతంలో ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా వచ్చిన లవ్ టుడే, డ్రాగన్ సినిమాలు భారీ విజయాన్ని అందుకున్న నేపథ్యంలో డ్యూడ్పై అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ తర్వాత సినిమాపై క్రేజ్ మరింత పెరిగింది. అక్టోబర్ 17వ తేదీన డ్యూడ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీమియర్లు అక్టోబర్ 16వ తేదీ రాత్రి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో నెటిజన్లు, క్రిటిక్స్, సినీ ప్రమఖుల అభిప్రాయాల్లోకి వెళితే...