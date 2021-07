Ishq Movie Review : సస్పెన్స్ రేపి, ఉస్సూరుమనిపించారే?

కరోనా సెకండ్ వేవ్ కారణంగా మూతపడ్డ థియేటర్లు సుమారు నాలుగు నెలల తర్వాత మళ్ళీ తెరుచుకున్నాయి. తెలంగాణలో 100% ఆక్యుపెన్సీతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 50 శాతం ఆక్యుపెన్సీతో నడుస్తున్నాయి. ఈరోజు దాదాపు ఐదు సినిమాలు రిలీజ్ కాగా అందులో ఎక్కువగా ఇష్క్ సినిమా పేరు బాగా వినిపించింది. మిగతా సినిమాలతో పోటీపడుతూ కుర్ర హీరో తేజ సజ్జ నటించిన ఈ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ మూవీ ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుంది ? ప్రేక్షకులని సినిమా థ్రిల్ కు గురి చేసిందా లేదా అనేది కథా కథనాల్లో తెలుసుకుందాం

Ishq is a 2021 Indian Telugu-language romantic thriller film directed by S. S. Raju. Produced by Mega Super Good Films production studio, the film stars Sajja Teja and Priya Prakash Varrier in lead roles. It is the remake of 2019 Malayalam film of the same name.