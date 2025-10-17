Telusu Kada Twitter Review: తెలుసు కదా మూవీ ట్విట్టర్ రివ్యూ
పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై ప్రముఖ నిర్మాత టీజీ విశ్వప్రసాద్, వివేక్ కూచిబొట్ల సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం తెలుసు కదా. నీరజ కోన దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటించగా... రాశీ ఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్లుగా నటించారు. వైవా హర్ష, రవి మరియా తదితరులు కీలకపాత్రలు పోషించారు. వీఎస్ జ్ఞాన శేఖర్ సినిమాటోగ్రఫి, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించగా.. తమన్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేశారు.
గతంలో సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ నటించిన డీజే టిల్లూ, టిల్లూ స్క్వేర్ సినిమాలు భారీ విజయాన్ని అందుకున్న నేపథ్యంలో తెలుసు కదాపై అంచనాలు నెలకొన్నాయి. భారీగా నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్, టీజర్, ట్రైలర్ల విడుదల తర్వాత సినిమాపై క్రేజ్ మరింత పెరిగింది. అక్టోబర్ 17వ తేదీన తెలుసుకదా మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీమియర్లు అక్టోబర్ 16వ తేదీ రాత్రి నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో నెటిజన్లు, క్రిటిక్స్, సినీ ప్రమఖుల అభిప్రాయాల్లోకి వెళితే...