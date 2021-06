గోవిందుడు అందరివాడేలే.. ఆ స్టార్ హీరో ఫ్యామిలీ చేయాల్సింది.. ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారంటే?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో భారీ అంచనాల నడుమ విడుదలై ఆ తరువాత ఊహించని రిజల్ట్ ను అందుకున్న సినిమాల్లో గోవిందుడు అందరివాడేలే. ఈ సినిమా కమర్షియల్ కలెక్షన్స్ ను చాలా విబిన్నంగా అందుకుంది. మొత్తానికి నిర్మాత సేఫ్ అయినప్పటికీ ఓపెనింగ్స్ వచ్చాకా సినిమా ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ చేయడం కాయమని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ అలా జరగలేదు. ఇక ఈ సినిమాను మొదట ఒక స్టార్ హీరో ఫ్యామిలీతో అనుకున్నారట.

English summary

Govindudu Andarivadele is one of the films that was released amidst huge expectations in the Tollywood industry and then received an unexpected result. The film received a lot of commercial collections. Although the producer was safe overall, everyone thought it would be too late to create a record for the film until the openings. But that did not happen. The film was originally intended to be a star hero family.