ప్రస్తుతం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న టాలెంటెడ్ అండ్ స్టార్ హీరోల్లో నాని ఒకడు. ఏమాత్రం సపోర్టు లేకుండానే పరిశ్రమలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అతడు.. దాదాపు దశాబ్ధ కాలంగా తన మార్క్ చూపిస్తూ దూసుకుపోతోన్నాడు. తన సహజ సిద్ధమైన నటనతో ఎన్నో సినిమాలను వన్ మ్యాన్ షోగా మార్చుకున్నాడు. తద్వారా మరెవరికీ సాధ్యం కాని రీతిలో విజయాలను అందుకున్నాడు. అంతేకాదు, చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించి హవా చూపించాడు.

ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు పలు సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. ఇక, గురువారం నాని తన పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అతడి జీవితంలోని అత్యంత ముఖ్య ఘట్టాలు, రికార్డులు, వివాదాల గురించి తెలుసుకుందాం పదండి!

