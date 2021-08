HBDMaheshBabu: మహేశ్ వల్లే బతికిన ఆ వేయి మంది.. సూపర్ స్టార్ గురించి తెలియని నిజాలివే!

అత్యుత్తమ నటనతో మెప్పించిన అతడు.. ఆ తర్వాత 'రాజకుమారుడు' సినిమాతో హీరోగా మారాడు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ సాగిన సుదీర్ఘమైన ప్రయాణంలో ఎన్నో సూపర్ డూపర్ హిట్లను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అదే సమయంలో పదుల సంఖ్యలో అవార్డులను సైతం అందుకున్నాడు. కెరీర్ పరంగా ఇవన్నీ అతడిని ఓ స్టేజ్‌లో నిలబెట్టాయి. అయితే, మహేశ్ బాబు ఎంతో మంది ప్రాణాలను కాపాడాడు. అలాగే, కష్ట కాలంలో నేనున్నానంటూ ముందుకొచ్చాడు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆర్థికంగా అండగా నిలిచాడు. అవన్నీ అతడి గొప్పదనాన్ని చాటి చెప్పాయి. ఆ వివరాలను తెలుసుకుందాం!

English summary

Tollywood Super Star Mahesh Babu Celebrating His Birthday Today. On The Occasion of This Day.. Let We Know About His Good Works, Helps and Donations.