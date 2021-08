నిహారిక కొణిదెల.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ పేరుకు పెద్దగా పరిచయం అవసరం లేదు. నాగబాబు కుమార్తెగా మెగా కాంపౌండ్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయినప్పటికీ.. అద్భుతమైన టాలెంట్లతో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును సొంతం చేసుకుందామె. తద్వారా చాలా తక్కువ సమయంలోనే విశేషమైన గుర్తింపును అందుకుంది. ఫలితంగా బ్యాగ్రౌండ్‌తో సంబంధం లేకుండా వరుసగా ఆఫర్లను అందుకుని సత్తా చాటింది. ఇలా కెరీర్ పరంగా ఎదుగుతోన్న సమయంలోనే మెగా డాటర్ వివాహం జరిగిపోయింది. అయినప్పటికీ కెరీర్‌ను మాత్రం ఆపలేదు. ఇక, సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే నిహారిక.. తాజాగా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఓ ఫొటోను షేర్ చేసింది. ఇందులో బిగ్ బ్రదర్ అంటూ ఓ కుర్రాడితో కలిసి ఉంది. ఇంతకీ అతడెవరో గుర్తుపట్టారా?

English summary

Mega Daughter Nikarika Konidela Very Active in Social Media. Now She Shared A Pic with Pawan Kalyan Son Akira Nandan. This is Gone Be Viral in Internet.