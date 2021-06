శ్రీముఖి ఊరమాస్.. స్టెప్పులతో అదరగొట్టిన శేఖర్ మాస్టర్.. వీడియో వైరల్

బుల్లితెర మీద పలు రకాల రియాలిటీ షోలలో శ్రీముఖి, కొరియోగ్రాఫర్ శేఖర్ మాస్టర్ తమదైన స్టైల్లో రాణిస్తున్నారు. యాంకర్‌గా శ్రీముఖి టాప్‌ రేసులో దూసుకెళ్తుంటే.. శేఖర్ మాస్టర్ సినిమాలతో పాటు టెలివిజన్ రంగంలో విశేషంగా పాపులారిటీని సంపాదించుకొంటున్నారు. అయితే ఇలా బుల్లితెరపై వినోదాన్ని పంచుతున్న ఈ ఇద్దరు సెలబ్రిటీలు కలిసి చేసిన వీడియో ఒకటి ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో వైరల్ అవుతున్నది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Sreemukhi and Shekhar Master dance video goes viral in Instagram. This video garned 5 lakhs above likes in few days. Sreemukhi shared a video and wrote that, Okay we gave it a quick try! 😍☺️Not the best coordination though but enjoyed doing it.