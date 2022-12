2022 Weddings: 2022లో వివాహం చేసుకున్న హీరో హీరోయిన్లు వీళ్లే.. పెళ్లైన 7వ నెలకే తల్లైన హీరోయిన్

సాధారణంగా సినీ పరిశ్రమలోని సెలెబ్రిటీల పర్సనల్ లైఫ్‌లకు సంబంధించిన విషయాలు అంటే అందరికీ మక్కువ ఎక్కువే అని చెప్పాలి. అందుకే మిగిలిన రంగాలతో పోలిస్తే ఇందులోనే ఎక్కువగా వాళ్ల వాళ్ల లవ్ లైఫ్‌లు, వైవాహిక బంధాల గురించి తెలుసుకోడానికి ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు. అందుకు తగ్గట్లుగానే ఇప్పుడు చాలా మంది హీరోలు, హీరోయిన్లు ప్రేమాయణం సాగిస్తూ వస్తున్నారు. అందులో కొందరు మాత్రం ఈ ఏడాది వివాహం బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అలా 2022లో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోలు, హీరోయిన్ల గురించి ప్రత్యేకమైన కథనం మీ అందరి కోసం!

English summary

2022 Year has turned into official wedding season for Film Industry. So Many of Heroes and Heroines Gets Married This Year.