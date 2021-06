Happy Father's Day : నాన్న ప్రేమని తట్టి లేపిన సినిమాలు ఇవే.. డోంట్ మిస్!

ఈరోజు వరల్డ్ ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా సోషల్ మీడియా వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ తండ్రులతో ఉన్న అనుబంధాన్ని పంచుకుంటూ ఫాదర్స్ డే విషెస్ చెబుతున్నారు. టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు సైతం తమ తండ్రులతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకోవడమే కాక తమ పిల్లలతో ఆనందంగా గడుపుతున్న ఫోటోలను సైతం షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ సంధర్భంగా టాలీవుడ్లో తండ్రి గొప్పదనాన్ని గుర్తుచేసి, తండ్రి ప్రేమను చాటిచెప్పిన టాప్ ఫైవ్ సినిమాలను మీముందుంచుతున్నాం.

English summary

on the eve of world fathers day here is the top five Telugu Movies Made Based On Father-Son Relationship. here is the full list.