ఇంద్ర భవనం లాంటి ఇంటిలోకి యష్.. భార్య సంప్రదాయ పూజలు.. నూతన గృహం ఖరీదెంతంటే!

కన్నడ సూపర్‌స్టార్, రాకింగ్ స్టార్ యష్ నూతన ఇంటిలోకి గృహప్రవేశం చేశారు. తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంప్రదాయ పద్దతిలో పూజలు నిర్వహించి కొత్త ఇంటిలోకి సతీసమేతంగా అడుగుపెట్టారు. విలాసవంతంగా ఇంధ్రభవనాన్ని తలపించే ఇంటికి సంబంధించిన ఫోటోలు వైరల్‌గా మారాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

KGF Star Yash bought the house in Prestige Golf Apartments, Bangalore. Yash and Radhika's house-warming ceremony which was held on Thursday, 1 July. his actress-wife Radhika Pandit and his mother Pushpa, have gone viral on social media.