దక్షిణాది నటుడు సిద్దార్థ్ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండటమే కాదు.. ప్రధాని నరేంద్రమోదీపై ట్వీట్లతో విరుచుకుపడటంలో ముందుంటాడు. అయితే ప్రధాని నరేంద్రమోదీ భద్రత గురించి బాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వాల్ చేసిన ట్వీట్‌పై వివాదాస్పదంగా సిద్దార్థ్ ట్వీట్ చేశాడు. అయితే సిద్దార్థ్ తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్న పదాలు మహిళలను లైంగికంగా కించపరచడమే అంటూ సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు, నెటిజన్లు ట్రోలింగ్‌తో ఊచకోతకు పాల్పడ్డారు. సిద్దార్థ్, సైనా నెహ్వాల్ వివాదానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actor Siddharth heavily trolled for tweet against Naina Sehwal comemnts on PM Modi. He tweeted that Subtle cock champion of the world... Thank God we have protectors of India. Shame on you #Rihanna (sic).