తమిళ పవర్ స్టార్ శ్రీనివాసన్‌తో దండలు మార్చుకొని పెళ్లి చేసుకొన్నట్టు బిల్డప్ ఇచ్చిన వనితా విజయ్ కుమార్ తనపై వస్తున్న వార్తలపై స్పందించారు. పవర్ స్టార్‌ను మళ్లీ పెళ్లి చేసుకొన్నావా? అంటూ ట్రోల్ చేస్తున్న వారికి ఘాటుగా స్పందించారు. అయితే పికప్ అండ్ డ్రాప్ సినిమా ప్రమోషన్ కోసం ఆ ఫోటోను ట్వీట్ చేసినట్టు ఆమె స్పష్టం చేసింది. ఆ సినిమా ప్రమోషన్‌కు సంబంధించిన ప్రెస్ మీట్‌లో వనితా విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ..

English summary

Bigg Boss fame Vanitha Vijay Kumar shares marriage photo with Tamil Power Star Srinivasan. That photo goes viral in the social media. She tweeet that Powerstar is here. Speaking at the press conference of the movie Pickup Trap, Vanitha Vijayakumar said angrily that she will have 4 weddings and 40 weddings.