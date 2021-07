సంగీత దర్శకుడు హిప్ హాప్ తమీజాకి షాక్ ఇచ్చిన హ్యాకర్లు.. అన్నీ డిలీట్ చేసి పేరు మార్చేసి!

ప్రముఖ స్వరకర్త, నటుడు 'హిప్ హాప్ తమీజా' అలియాస్ ఆది యూట్యూబ్ ఛానల్ హిప్ హాప్ తమీజా అకస్మాత్తుగా మూసివేయడం అభిమానులను షాక్‌కు గురిచేసింది. ప్రసిద్ధ స్వరకర్త, నటుడు మరియు దర్శకుడు అయిన ఆది తన మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ హిప్ హాప్ తమీజాతో ఫేమస్ అయ్యారు. అలా ఫేమస్ అయిన ఆయన ఆ తరువాత సినిమాల కోసం సంగీతం కంపోజ్ చేయడం ప్రారంభించారు. అలా సంగీత దర్శకుడిగా కెరీర్ మొదలు పెట్టిన ఆయన ఫ్రెండ్లీ సపోర్ట్, ట్విస్ట్ ది మీసం, మరియు ఇఫ్ ఐ లాఫ్ లాంటి సినిమాల్లో నటించాడు. ఇప్పుడు ఆయన 'శివకుమార్ ప్రమాణం' అనే సినిమాలో నటించారు.

అయితే సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నా ఆయన హిప్ హాప్ తమీజా' అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నడుపుతున్నాడు. అందులో ఆయన తన వ్యక్తిగత పాటలు మరియు వీడియోలను విడుదల చేస్తున్నాడు. 20 లక్షలకు పైగా సబ్ స్క్రైబర్స్ ఉన్న ఈ యూట్యూబ్ ఛానెల్ అభిమానులలో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ తెచ్చుకుంది. అయితే అనూహ్యంగా కొంత మంది హ్యాకర్లు ఆయన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌ను హ్యాక్ చేశారు. అతని యూట్యూబ్ పేజీలోని అన్ని వీడియోలు తొలగించబడినట్లు కనిపిస్తోంది.ఇప్పుడు, హిప్ హాప్ తమీజా పేరుతో నడుపుతున్న యూట్యూబ్ ఛానల్ అన్ని వీడియోలు తొలగించబడినందున హ్యాక్ చేయబడినట్లు భావిస్తున్నారు.

ఈ ఛానెల్ 'అల్ గ్రాండ్ సోషల్ న్యూస్' గా మార్చబడింది. ఈ ఛానెల్‌లో సుమారు 2.08 మిలియన్ల మంది సబ్ స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. దీంతో అసలు ఆయన ఛానెల్ నిజంగా హ్యాక్ చేయబడిందా లేదా అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే ఆ ఛానల్ ను రికవరీ చేయడానికి ఆది సాంకేతిక బృందం ప్రయత్నిస్తోంది. ప్రముఖ సోషల్ నెట్‌వర్కింగ్ సైట్‌లను హ్యాకర్లు హ్యాక్ చేయడం పరిపాటిగా మారింది. ఇటీవల, నటి, బిజెపి నాయకులు ఖుష్బూ యొక్క ట్విట్టర్ పేజీ హ్యాక్ చేయబడింది. ఖుష్బూ ఈ విషయాన్ని తమిళనాడు డీజీపీ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

English summary

YouTube channel which Adhi aka Hiphop Tamizha runs in association with his friend under the name Hiphop Tamizha, has been reportedly hacked as all the videos have been deleted and apparently his channel was changed to 'Algorand Social Newes'.