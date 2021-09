దక్షిణాదిలో వర్ధమాన తారగా రాణిస్తున్న నేహా సక్సేనా తమిళ సినిమా యూనిట్‌పై ఫిర్యాదు చేయడం సంచలనంగా మారింది. తమిళ షినిమా షూటింగులో తనపై కొందరు భౌతికంగా దాడి చేశారు అని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. మలయాళ చిత్ర దర్శకుడు రూపొందిస్తున్న ఓ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకొన్నది అని నేహా సక్సేనా పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు బెంగళూరు పోలీస్ స్టేషన్‌లో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

English summary

Actress Neha Saxena alleges she was physically assaulted on the sets of a Tamil movie. She filed a complaint at the Bangalore police station. She said, I received dire threats.