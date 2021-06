మరో ప్రయోగానికి సిద్దమవుతున్న చియాన్ విక్రమ్.. న్యూ కోబ్రా లుక్!

ఇండియన్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో పాత్రలో ప్రాణం పెట్టి నటించగల గ్రేట్ హీరోల్లో విక్రమ్ ఒకరని స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఆయన ఎలాంటి సినిమాలు చేసినా కూడా అందులో చూపించే హావభావాలు రెగ్యులర్ సినిమాలకు భిన్నంగా ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. శివపుత్రుడు సినిమా నుంచి ఐ వరకు కూడా విక్రమ్ సినిమాలకు తెలుగులో కూడా మంచి క్రేజ్ దక్కింది.

అపరిచితుడు సినిమా తెలుగులో అప్పట్లో భారీ వసూళ్లను అందుకుంది. అయితే విక్రమ్ కమర్షియల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్టు చూసి చాలా కాలమయ్యింది. పాత్రలతో ప్రయోగాలు బాగానే చేస్తున్నప్పటికీ సరైన సక్సెస్ రావడం లేదు. కథలో లోపాలు అలాగే మేకింగ్ లో లోపాల వలన విక్రమ్ సినిమాలు అంతగా క్లిక్కవ్వడం లేదు. విక్రమ్ నెక్స్ట్ కోబ్రా అనే మరొక డిఫరెంట్ సినిమాతో రాబోతున్నాడు.

ఈ సినిమాతో ఎలాగైనా బాక్సాఫీస్ హిట్ అందుకోవాలని చూస్తున్నాడు. అజయ్ జ్ఞానముత్తు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఆ థ్రిల్లర్ సినిమాలో విక్రమ్ విభిన్నమైన పాత్రలతో కనిపించనున్నాడు. ఇక ఇటీవల షూటింగ్ లో దర్శకుడు సీన్ ను విస్తరిస్తున్న ఒక ఫొటోను విడుదల చేశాడు. అందులో విక్రమ్ ఒక డిఫరెంట్ లుక్ తో కనిపిస్తున్నాడు. దాదాపు 150కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందిస్తున్న ఈ సినిమాలో విక్రమ్ దొంగగా కనిపిస్తాడట. వేషాలు మారుస్తూ తెలివిగా దోపిడీలు చేస్తాడని తెలుస్తోంది. మరి ఈ సినిమాతో అయినా విక్రమ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ అందుకుంటాడో లేదో చూడాలి.

English summary

Vikram is coming up with another different movie called Cobra. He is looking to get a box office hit with this movie anyway. Vikram will be seen in different roles in the upcoming thriller directed by Ajay. And in a recent shoot, the director released a photo that expands the scene.