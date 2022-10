Manjima Mohan యువ హీరోతో పెళ్లికి గ్రీన్ సిగ్నల్.. మంజిమా ప్రియుడు కూడా ఎమోషనల్ పోస్టులు!

తమిళ సినిమా పరిశ్రమలో ఇటీవల కాలంలో గౌతమ్ కార్తీక్, మంజిమా మోహన్ అఫైర్ వార్తలు మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వారిద్దరి ప్రేమ వ్యవహారం ముదిరి పాకన పడిందనే విషయం దక్షిణాదిలో విస్తృతంగా ప్రచారమైంది. అయితే ఆ వార్తలకు తెర దించడమే కాకుండా తమ మ్యారేజ్ న్యూస్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. తమ పెళ్లి గురించి గౌతమ్ కార్తీక్, మంజిమా మోహన్ చేసిన పోస్టు వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Tamil and Malyalam actors Manjima Mohan and Gautam Karthik expressed openly their love journey with Official Instagram posts. Three years ago when I was completely lost you came into my life like a guardian angel. You changed my perspective on life and helped me realize how blessed I am!! Every time I feel like a complete mess, you pull me up. You taught me to accept my flaws and to be myself more often.And the best thing I love about you is how much you love me for who I am! You are and will always be my favorite everything.