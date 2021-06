తమిళ్ నుంచి మరో ప్యాన్ ఇండియా మూవీ.. లారెన్స్ హీరోగా అధికారమ్ అంటూ!

ప్రస్తుతం సౌత్ ఇండియా మొత్తం పాన్ ఇండియా సినిమాల మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఒక మలయాళం ఇండస్ట్రీ తప్పితే మిగతా భాషల నుంచి దాదాపు ఏదో ఒక పాన్ ఇండియా సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ మధ్యనే తమిళం నుంచి ఒక పాన్ ఇండియా సినిమా ప్రకటన రాగా, ఈరోజు మరో పాన్ ఇండియా ప్రకటన వచ్చింది. రాఘవ లారెన్స్ హీరోగా ఈ మధ్యనే ఒక హిట్ సినిమా అందించిన దర్శకుడితో ఈ సినిమా ప్రకటన వచ్చింది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Raghava Lawrence will be playing the lead in Adhigaaram, which will be scripted by Vetri Maaran and directed by Durai Senthilkumar