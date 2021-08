Rajinikanth తీవ్ర విషాదంలో.. కేడీ అని పిలిచే ప్రాణ స్నేహితుడు మరణంతో..!

సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. తన ప్రాణస్నేహితుల్లో ఒకరైన రామచంద్రరావు గురువారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన వయస్సు 73 సంవత్సరాలు. రామచంద్రరావు మృతిపై పలువురు స్నేహితులు, సన్నిహితులు తమ సంతాపాన్ని సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రామచంద్రరావు, ఇతర స్నేహితులతో రజనీకాంత్ అనుబంధం ఎలా ఉండేదంటే..

English summary

Super Star Rajinikanth's Best friend Ramachandra Rao passed away. Ramachandra Rao, who retired as a proofreader for 2 years in the compound Karnataka, has been called by actor Rajinikanth as Keddy.