పూజా హెగ్డే మీద రోజా భర్త ఫైర్.. అప్పుడు ఇద్దరు, ఇప్పుడు 12 మందా అంటూ ?

టాలీవుడ్ లోనే కాక దక్షిణాది భాషలలో సత్తా చూపించాలని పూజాహెగ్డే ఉవ్విళ్లూరుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అందులో భాగంగానే తెలుగులో దాదాపు టాప్ హీరోలందరితో నటించిన పూజా హెగ్డే ఇప్పుడు తన దృష్టి తమిళ సినీ పరిశ్రమ మీద కూడా పెట్టింది. ప్రస్తుతం ఆమె తలపతి విజయ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న బీస్ట్ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. అయితే ఈ సినిమా విషయంలో నటి రోజా భర్త తమిళ సినీ ఫెడరేషన్ యూనియన్ చైర్మన్గా ఉన్న సెల్వమణి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

FEFSI Chairman RK Selvamani accused pooja Hegde as she brings 12 people along with her and drags excess amount to the producer. he also lashed out at her for misusing the Producer's money.