 »   » రోబో2.0 టీజర్ వాయిదాపై శంకర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్.. ఆ కంపెనీపై లైకా కేసు!

English summary

Shankar's dream project 2.0 was wrapped up months ago and the post-production is going on in full swing. The film, starring Rajinikanth, Akshay Kumar and Amy Jackson is a sequel to the director's Enthiran. Wishing his fans a Happy Republic Day, director Shankar surprised us all by giving us an update on the much-anticipated 2.0 teaser release. రోబో2.0 చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే టీజర్ విడుదలపై జరిగిన జాప్యంపై శంకర్ ట్వీట్టర్‌లో వివరణతోపాటు రిపబ్లిక్ డే శుభాకాంక్షలు కూడా తెలిపారు.