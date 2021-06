స్టార్ హీరో సినిమాలో విలన్ గా నటిస్తున్న సిమ్రాన్.. భయంకరమైన లేడిగా..

సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో 1995 నుంచి అగ్ర హీరోయిన్ గా గుర్తింపు అందుకున్న హీరోయిన్స్ లలో సిమ్రాన్ ఒకరు. టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ అని తేడా లేకుండా 10 ఏళ్ళ పాటు ఇండస్ట్రీలను ఒక ఊపు ఉపేసింది. ఏ హీరోతో సినిమా చేసినా కూడా మరొకసారి ఆ కాంబినేషన్ లో సినిమా వస్తే బావుండు అనేంతలా క్రేజ్ దక్కించుకుంది.

సిమ్రాన్ గ్లామర్ తో ఎంత ఆకట్టుకున్నా కూడా కుర్రాళ్ళు ఆమె నవ్వుకే పడిపోయేవారు. ముఖ్యంగా ఆమె నవ్వుకు ఆభరణంలా అనిపించే పుట్టుమచ్చ అప్పట్లో సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసింది. సిమ్రాన్ ను చూసి ఎంతో మంది మచ్చ కూడా పెట్టుకునేవారు. ఇక రొమాన్స్, ఫ్యామిలీ, యాక్షన్ ఇలా అన్ని రకాల సినిమాలు చేసిన ఆమె మొదటిసారి ఒక భయంకరమైన విలన్ పాత్రలో నటించడానికి ఒప్పుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

సిమ్రాన్ ప్రస్తుతం తమిళ్ లో తన వయసుకి(45) తగ్గ పాత్రలు చేస్తోంది. ఇక తెలుగు తమిళ్ లో మంచి క్రేజ్ అందుకుంటున్న స్టార్ హీరో కార్తీ సినిమాలో పవర్ఫుల్ విలన్ గా కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పిఎస్.మిత్రన్ దర్సకత్వంలో కార్తీ నటిస్తున్న సర్దార్ సినిమా మాస్ సినిమాగా రూపొందుతోంది. అయితే ఆ సినిమాలో సిమ్రాన్ పాత్ర నెవర్ బిఫోర్ అనేలా ఉంటుందని టాక్ వస్తోంది. ఇక సిమ్రాన్ తెలుగులో చివరగా కృష్ణ భగవాన్ హీరోగా చేసిన జాన్ అప్పారావు 40+ సినిమాలో నటించింది.

English summary

Simran is one of the top heroines in the South film industry since 1995. Tollywood, regardless of whether it is Kollywood or not, has given a boost to the industries for 10 years. No matter what hero the movie is made in, if the movie comes in that combination once again, it will get a lot of craze