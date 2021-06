అతి క్రూరమైన అత్యాచార ఘటనపై సూర్య న్యూ మూవీ

కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో విబిన్నంగా సినిమాలు చేసే మోస్ట్ టాలెంటెడ్ హీరోలలో సూర్య ఒకరు. ఈ హీరోకు ఒకవైపు కమర్షియల్ సినిమాలు చేసే సత్తా ఉంది. మరో వైపు ప్రయోగాత్మక సినిమాలతో బాక్సాఫీస్ హిట్ అందుకునే ధైర్యం కూడా ఉంది. నటనలో మంచి ఆల్ రౌండర్ గా క్రేజ్ అందుకుంటున్న సూర్య ఈసారి మరో రియల్ స్టోరీని టచ్ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

చివరగా సూర్య చేసిన ఆకాశం నీ హద్దురా డైరెక్ట్ గా అమెజాన్ ప్రైమ్ లో విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. ఎయిర్ డెక్కన్ GR గోపీనాథ్ జీవిత ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఆ సినిమాకు అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ దక్కింది. అసలు మ్యాటర్ లోకి వస్తే సూర్య తన 40వ సినిమాను నేషనల్ అవార్డు విన్నర్ పాండిరాజ్ దర్శకత్వంలో చేయబోతున్న విషయం తెలిసిందే.

అయితే ఆ సినిమాను రియల్ క్రైమ్ స్టోరీ ఆధారంగా తెరకెక్కించబోతున్నట్లు సమాచారం. తమిళనాడులో పొల్లాచ్చి గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ ఘటనను ఆధారంగా చేసుకొని పాండిరాజ్ కథను రెడీ చేసినట్లు సమాచారం. ఇందులో హీరో నిందితులను శిక్షించే ఒక పవర్ఫుల్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీసర్ గా కనిపించనున్నాడట. ఇక హరి దర్శకత్వంలో కూడా మరో సినిమా చేయడానికి ఒప్పుకున్న సూర్య రెండు సినిమాలను ఒకేసారి పూర్తి చేసేలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.

