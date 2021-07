తమిళ చిత్రం పికప్ అండ్ డ్రాప్ సినిమా కోసం బిగ్‌బాస్ ఫేం వనితా విజయ్ కుమార్, తమిళ పవర్ స్టార్ శ్రీనివాసన్‌తో చేసిన పెళ్లి షూట్ దక్షిణాదిలో సంచలనం రేపింది. వనితా విజయ్ కుమార్ పెళ్లి ఫోటోను ట్వీట్ చేయడంతో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారింది. అయితే పెళ్లి ఫోటో గురించి పికప్ అండ్ డ్రాప్ సినిమా ప్రెస్ మీట్‌లో తమిళ పవర్ స్టార్ మాట్లాడుతూ...

English summary

Tamil Power Star Srinivasan open about marriage with Vanitha Vijay Kumar. He says that, I am acting in this without getting paid. Marriage is in the hands of God. Marriage to me and Vanitha is in the hands of the Lord.