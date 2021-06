తమిళ నటి, బిగ్‌బాస్ ఫేమ్ వనితా విజయ్ కుమార్ మూడో పెళ్లి బ్రేకప్ అయిందో లేదో అప్పుడే నాలుగో పెళ్లి అంటూ రూమర్లు ఊపందుకొన్నాయి. కోలీవుడ్‌లో వైరల్ అవుతున్న వార్తలపై వనిత నేరుగా సోషల్ మీడియాలో ఘాటైన సమాధానం ఇచ్చారు. పెళ్లి వార్తల్లో వాస్తవం లేదు అంటూ ఓ వ్యక్తితో రిలేషన్‌ గురించి వస్తున్న గాసిప్‌పై వివరణ ఇస్తూ ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో ఫోటోలను షేర్ చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actor and Bigg Boss Tamil fame Vanitha Vijayakumar clarity on relationship with Sanjeev. She wrote on Instagram that, Yes sanjeev is my mother Manjula's own sister shyamalas son..my favourite brother..