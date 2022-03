దేశవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోనే కాకుండా ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లపై భారీ బడ్జెట్, ఫీల్ గుడ్ చిత్రాల ప్రభంజనం కొనసాగుతున్నది. తమిళ సూపర్ స్టార్ అజిత్ కుమార్ నటించిన వలిమై చిత్రం థియేటర్లలో అభిమానులను ఆకట్టుకొలేకపోయింది. అయితే ఇక ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌ను ఆకట్టుకొనేందుకు ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫాంపై రిలీజ్ కావడానికి సిద్దమైంది. అయితే వలిమై ఓటీటీ రిలీజ్‌కు ముందు అజిత్ ఫ్యాన్స్ సృష్టించిన హల్‌చల్ రికార్డు సృష్టించడం విశేషంగా మారింది. వలిమై రిలీజ్ డేట్, అభిమానుల హంగామాకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే ..

English summary

Valimai movie premiere is coming up from March 25. To celebrate its post-theatrical streaming, ZEE5 has come out with a tribute event dedicated to Ajith Kumar's superstardom. Today, the streaming giant revealed the largest poster of the size of 10,000 sq ft for the film. The reveal event was organised by ZEE5 and was attended by the press and media and the ZEE Studio Team at YMCA in Chennai.