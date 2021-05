2012లో అల్లరి నరేష్ హీరోగా వచ్చిన సుడిగాడు సినిమాతో గుజరాతి భామ మోనాల్ గజ్జర్ టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత వివిధ భాషలలో దాదాపు డజను సినిమాలు చేసినా సరే ఆమెకు పెద్దగా గుర్తింపు దక్కలేదు. కానీ తెలుగు బిగ్‌బాస్ సీజన్ 4లో ఈ భామ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఎనలేని క్రేజ్ లభించింది. హౌస్ లోపల మరో కంటెస్టెంట్ అఖిల్ తో ప్రేమాయణం ఈ భామ క్రేజ్ ను రెండింతలు చేసిందని చెప్పవచ్చు. తాజాగా మోనాల్ ఒంటరిగా ఉన్నానని చెబుతూ నా పరిస్థితి ఏమిటని ఫోటో చెప్పగా దానికి అఖిల్ అస్కతికర్మగా కామెంట్ చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actress Monal Gajjar of Bigg Boss Telugu 4 fame shared a photo in instagram and quoted ''Good morning, but it’s night photo shoot, Em chapali na paristhitiy. Her rumoured boy friend Akhil Sarthak took to his Instagram handle to comment on that photo and ''I know what your thinking about''