బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ మరోసారి TRPతో షాక్ ఇచ్చాడుగా.. విశ్వక్ సేన్ మాత్రం నెవర్ బిఫోర్ అనేలా..

బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్స్ ఎంత ముఖ్యమో ఈ రోజుల్లో టెలివిజన్ ప్రీమియర్స్ రేటింగ్స్ కూడా అంతే ముఖ్యంగా మారాయి. ఫ్యాన్స్ ఈ రెండు విషయాల్లో అస్సలు తగ్గడం లేదు. స్టార్ హీరోల సినిమాల TRP లు కూడా ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్ మీడియాలో బాగానే ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఇక ఇటీవల ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన అల్లుడు అదుర్స్ , ఫలక్ నుమా దాస్ ఎవరు ఊహించని విధంగా రేటింగ్స్ అందుకున్నాయి.

English summary

Fans are not diminishing at all in these two respects. TRPs of Star Heroes movies have also been trending well on social media in recent times. Alludu Adhurs and Falaknuma Das, who recently came to the forefront of the audience, received unexpected ratings.