తెలుగు బుల్లితెరపై ఎంతో మంది అమ్మాయిలు యాంకర్లుగా సందడి చేస్తున్నారు. గ్లామర్ ఫీల్డులో తమ అందచందాలతో వరుస అవకాశాలను అందుకుంటూ దూసుకుపోతున్నారు. కానీ, వాళ్లలో ఎవరూ నెంబర్ వన్ ప్లేస్‌ను అందుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ సీనియర్ టాలెంటెడ్ యాంకర్ సుమ కనకాల పాతుకూపోయి ఉండడమే. చాలా కాలంగా బుల్లితెరపై హవాను చూపిస్తోన్న ఆమె.. ఎవరికీ అందనంత ఎత్తులో ఉండిపోతోంది. ఇక, తాజాగా యాంకర్ సుమ సోషల్ మీడియోలో ఓ సర్‌ప్రైజింగ్ వీడియోను షేర్ చేసింది. అసలేంటా వీడియో? పూర్తి వివరాలు మీకోసం!

English summary

Telugu Top Anchor Suma Kanakala Now Doing So Many Shows in Few Channels. Now She Shared One Surprising Video In Social Media Accounts