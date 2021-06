బుల్లితెరపై ప్రస్తుతం సందడి చేస్తోన్న గ్లామరస్ యాంకర్లలో విష్ణుప్రియ భీమనేని ఒకరు. చిన్న వయసులోనే గ్లామర్ ఫీల్డులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ పొడుగు కాళ్ల సుందరి.. చాలా తక్కువ సమయంలోనే మంచి గుర్తింపును అందుకుంది. తద్వారా అటు వెండితెరపైకి.. ఇటు బుల్లితెరపైకి ప్రవేశించింది. ఇక, ఈ మధ్య కాలంలో పెద్దగా కనిపించకపోయినా.. సోషల్ మీడియా ద్వారా నిత్యం ఫ్యాన్స్ టచ్‌లో ఉంటోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా విష్ణుప్రియ టాప్‌ను అమాంతం పైకి లేపేసి హాట్ డ్యాన్స్ చేసిన వీడియోను షేర్ చేసింది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం దానిపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!

English summary

Telugu Actress and Anchor Vishnu Priya Very Active in Social Media. Now She Shared Hot Dance Video in Her Instagram. This is Gonna be Viral in Internet.