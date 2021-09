బ్రా ఒక్కటే ధరించి విష్ణుప్రియ రచ్చ: ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడనంత ఘాటు ఫోజులతో!

యాంకర్ విష్ణుప్రియ భీమనేని.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రేక్షకులకు అస్సలు పరిచయం చేయనవసరం లేని పేరిది. బుల్లితెరపైకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఊహించని రీతిలో పాపులారిటీని సొంతం చేసుకుందామె. ఇలా చాలా కాలంగా తన హోస్టింగ్‌తో బుల్లితెరపై సందడి చేస్తోన్న ఈ బ్యూటీ.. అందంతోనూ ఎంతో మందిని పడేసింది. ఒకవైపు కెరీర్ పరంగా బుల్లితెరపై అలరిస్తూనే.. మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో సైతం తన అందచందాలను చూపిస్తూ రెచ్చిపోతోంది. ఇందులో భాగంగానే తరచూ ఏదో ఒక విధంగా అందాల విందు చేస్తూ రచ్చ రచ్చ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా బ్రా మాత్రమే ధరించి దిగిన కొన్ని హాట్ హాట్ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ఇంటర్నెట్‌నే షేక్ చేసి పడేస్తోన్న ఆ ఘాటు ఫొటోలపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి మరి!

English summary

Tollywood Actress and Anchor Vishnu Priya Very Active in Social Media. Now She Shared Hot Photos in Her Instagram. These are Gonna be Viral in Internet.