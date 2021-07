ప్రేమలో ఉన్నట్లు ఆరియానా గ్లోరీ ప్రకటన: ఈ మధ్య ఎక్కువైపోయిందంటూ.. చివర్లో ట్విస్ట్ ఇచ్చిన బ్యూటీ

కొంత కాలంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ అవుతోన్న పేర్లలో ఆరియానా గ్లోరీ ఒకటి. యాంకర్‌గా కెరీర్‌ను ఆరంభించి.. బిగ్ బాస్ షోతో ఎనలేని ఫాలోయింగ్‌ను సొంతం చేసుకుందీ బ్యూటీ. హౌస్‌లోనే కాకుండా బయట కూడా బోల్డుగా ఉంటూ నచ్చినట్లు చేస్తూ విపరీతంగా హైలైట్ అయింది. ఈ క్రమంలోనే వరుసగా ఆఫర్లను కూడా అందుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తాజాగా తాను ప్రేమలో పడినట్లు ఓ సెల్ఫీ వీడియోను విడుదల చేసింది ఆరియానా గ్లోరీ. దాని గురించి వివరిస్తూ చివర్లో బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. ఆ సంగతులేంటో చూద్దాం పదండి!

English summary

TV anchor and Actor Ariyana Glory is Famous after Bigg Boss Show. Now She Doing Few Movies and Show. Recently she Shared a Video and Told about her Love Status.