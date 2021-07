టాటూ ఎపిసోడ్ తో హర్టయిన అషు.. నా కోసం వేయించుకున్నది ఒక్కరే అంటూ!

డబ్ స్మాష్ వీడియోలతో పాపులర్ అయిన అశురెడ్డి తరువాతి కాలంలో మంచి పాపులారిటీ సంపాదించింది. ఆ క్రేజ్ తో ఏకంగా సినిమాల్లో అవకాశం దక్కించుకున్న ఈ భామ ఆ సినిమా తర్వాత సైలెంట్ అయింది. అయితే బిగ్ బాస్ షో లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆమె అక్కడ మరింత పాపులారిటీ దక్కించుకుంది. అయితే ఈ భామ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన ఒక వీడియో ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

ashu reddy shared an intresting video of her mother. and stated ''Only person who has my name tattooed for real, Only person who can love unconditionally''