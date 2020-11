‘అతి’యానా ఇక మారదు.. బిగ్ బాస్ పెట్టిన పరీక్షలో అరియానా ఫెయిల్!!

English summary

బిగ్ బాస్ షోలో తొమ్మిదో వారం పెద్ద గొడవలే జరిగాయి. ఒక్క ఎపిసోడ్‌లో జరగాల్సిన నామినేషన్స్ ప్రక్రియ రెండు ఎపిసోడ్‌లకు చేరింది. అంటే అక్కడ ఎంత పెద్ద రచ్చ జరిగి ఉంటుంది.. ఎంత మంది ఎంతలా వాగ్వాదానికి దిగి ఉంటారో అర్థం చేసుకోండి. ఏ ఒక్కరూ కూడా తగ్గలేదు. ఒకరిని మించి మరొకరు రెచ్చిపోయారు. అసలు ఈ లాంటి నామినేషన్స్ ప్రకియ ఒకటి జరుగుతుందని ఎవ్వరూ కూడా ఊహించి ఉండరు. రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ.. మనుషులు తగ్గుతున్న కొద్ది నామినేషన్స్ ప్రక్రియ మరింత కఠినమవుతోంది.