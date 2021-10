బిగ్‌బాస్ తెలుగు 5 రియాలిటీ షోలో అందం, అభినయం, టాలెంట్‌‌తో గేమ్ ఆడుతూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకొంటున్న కంటెస్టెంట్ సిరి హన్మంతు. షణ్ముఖ్‌ జస్వంత్‌తో కలిసి తనదైన స్ట్రాటజీతో రాణిస్తూ ఇంటిలో తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకొన్నది. టాస్కులైనా, నామినేషన్ ప్రక్రియలోనైనా సిరి హన్మంతుది ప్రత్యేకమైన శైలి కనిపిస్తుంది. అయితే సిరి హన్మంతు బయటకు కనిపించేంత గడసరి కాదనేది ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం చూస్తే అర్ధమవుతుంది. ఆమె తీసుకొన్న నిర్ణయాలు హృదయాన్ని కదిలిస్తాయి. సిరి హన్మంతు వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మరిన్ని వివరాలు మీకోసం. ..

English summary

Siri Hanmanth has started her career in Vishakapatnam as news reader. Then after shifted to Television serial industry. She acted Iddari Lokam Okate, and Orey Bujjiga movie. Now She is in Bigg Boss Telugu 5 show.