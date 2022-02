తెలుగు బుల్లితెరపై గత ఐదు సీజన్లుగా ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్న బిగ్‌బాస్ తెలుగు రియాలిటీ షో సరికొత్త ఫార్మాట్‌తో ప్రేక్షకులకు చేరువ కానున్నది. బిగ్‌బాస్ రియాలిటీ షోను తొలిసారి ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫాంపై 24 గంటలపాటు స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం సెలబ్రిటీల ఎంపిక, షో కోసం ఇంటి నిర్మాణం, ఇతర ఏర్పాట్లు దాదాపు పూర్తి కావొచ్చింది. ఈ వివరాల్లోకి వెళితే..

Bigg Boss Non Stop promising 24/7 entertainment, direct from the Bigg Boss house, only on Disney+ Hotstar. Bigg Boss launches its logo today on Disney+ Hotstar Telugu social media handle and it’s a vibrant masterpiece. Here is the Bigg Boss Non Stop's Probable list and OTT show start date.