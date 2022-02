Bigg Boss Non Stop Final List :పాత వాళ్ళే కాదు కొత్తవాళ్ళు కూడా.. ఎవరెవరు ఉన్నారంటే?

బుల్లితెర ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్న ప్రముఖ రియాలిటీ షో బిగ్‏బాస్ ఇప్పుడు ఓటీటీ ప్రేక్షకులను కూడా ఆకట్టుకునేందుకు సిద్దమయింది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా 24 గంటల నాన్‏స్టాప్ ఎంటర్‏టైన్మెంట్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరి 26 శనివారం సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి బిగ్ బాస్ తెలుగు ఓటీటీ ప్రసారం కానుంది.

నాగార్జున హోస్ట్ చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమం డిస్నీ హాట్ స్టార్లో 24 గంటలు నిరంతరాయంగా స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నారు. ఇక ఇప్పటికే బిగ్ బాస్‌కి వెళ్లే కంటెస్టెంట్స్ ఎవరన్నదానిపై క్లారిటీ వచ్చేసింది.. దానికి సంబంధించిన లిస్ట్ బయటకు వచ్చింది. ఆ వివరాలు మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం.

English summary

Bigg Boss telugu ott show, named Bigg Boss Non Stop is to be aired 24/7 only on Disney+ Hotstar. Here is the Bigg Boss Non Stop show's Contestants final List.