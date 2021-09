Lahari Shari in Bigg Boss Telugu 5 :ఎవరీ లహరి? అప్పుడే నాగ్ కు పువ్వుతో గేలం వేసిందిగా!

తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫైవ్ ఎట్టకేలకు ఈరోజు మొదలైపోయింది. ఈ రోజు రోజు కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ లో బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంటర్ అయిన కంటెస్టెంట్ ల పరిచయ కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ షోలో మూడవ కంటెస్టెంట్ గా లహరి షారి ఎంటర్ అయ్యారు. అసలు ఆమె ఎవరు? ఆమె స్వస్థలం ఏమిటి ? సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారు ? ఎలా క్రేజ్ సంపాదించారు అనే వివరాలు మీ కోసం

English summary

Lahari Shari is an Film Actress who mainly works in the Telugu Industry. She was born on Monday, June 5, 1995, in Hyderabad, Telangana, India. she worked for Arjun Reddy (2017), Malli Raava (2017), Patel SIR (2017), Agnyaathavaasi (2018), Paper Boy (2018), Srinivasa Kalyanam (2018), U Kathe hero (2018), Thipparaa Meesam (2019), and Zombie Reddy (2021).