5000000 ఇచ్చి వెళ్లమంటే.. ముఖం మీద కొట్టేసి వెళ్తా.. యాంకర్ రవికి వార్నింగ్

బిగ్‌బాస్ ఇంటిలో కొనసాగుతున్న కెప్టెన్సీ టాస్క్ కారణంగా కంటెస్టెంట్ల మధ్య తీవ్రంగా అభిప్రాయ బేధాలు తలెత్తాయి. ఒకరికొకరు ఘాటుగా విమర్శించుకొన్నారు. అంతేకాకుండా తనను టార్కెట్ చేయవద్దని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అయితే సాగర సోదరా, పంతం నీదా నాదా? టాస్క్ అనంతరం ఇంటి సభ్యులందరిలోనే ఆవేశం కనిపించింది. టాస్క్ తర్వాత యాంకర్ రవి, శ్రీ రామచంద్ర మధ్య వాడివేడిగా చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఒకరిపై మరొకరు ఘాటుగా విమర్శించుకొన్నారు. ఈ సందర్భంగా యాంకర్ రవి చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. వారిద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందంటే....

Photo Courtesy: Star మా and Disney+Hotstar

English summary

Sreerama Chandra warning to Anchor Ravi, Sreerama Chandra questioned Anchor Ravi, Bigg Boss Telugu 5 day 9th day and 10th day episode: Captaincy task goes more Physical. Pantam Neend Nada Task is going on for Captaincy contender. Apart form this six members Nominated for Second week. As per Reports, Priya, Lobo, Uma, Nataraj Master, Anee Master, RJ Kajal nominted for second week nominations.