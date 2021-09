Bigg Boss : తిండి కోసం పరితపిస్తున్న హౌస్ మేట్స్.. ఏమీ దొరక్క డస్ట్ బిన్లో పడేసింది తిన్న లోబో?

ఆసక్తికరంగా సాగుతున్న బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫైవ్ తెలుగు ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా కొత్త కొత్త టాస్కులు క్రియేట్ చేసి కంటెస్టెంట్ మధ్య గొడవలు మొదలు పెట్టేలా చేస్తున్నారు. నిన్న మొన్నటి వరకు కలిసి తిరిగిన వాళ్ళు సైతం ఈ రోజు శత్రువులు గా మారిపోతున్న అవకాశం కనిపిస్తోంది. అయితే తిట్టుకుంటున్న కాసేపటికే మళ్లీ కలిసి పోతూ మళ్ళీ తిట్టుకుంటూ మొత్తం మీద బిగ్ బాస్ హౌస్ మొత్తాన్ని ఒక ఎమోషనల్ జర్నీ లాగా సాగేలా చేస్తున్నారు నిర్వాహకులు.

అయితే ఈ రోజు టెలికాస్ట్ కాబోతున్న ఎపిసోడ్ కి సంబంధించిన ప్రోమో కొద్దిసేపటి క్రితం రిలీజ్ అయింది. ఈ ప్రోమో లో లోబో తిండి కోసం పరితపిస్తూ డస్ట్ బిన్ లో పడేసిన తిండిని కూడా తింటున్నట్టు గా చూపించారు. కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్న ఈ ప్రోమో కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Bigg Boss takes away all the ration from the house and gives them a captaincy contender task, in latest promo lobo trying to eat food from dustbin.