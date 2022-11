Bigg Boss Telugu 6: గీతూ రాయల్ ఎలిమినేషన్ పై సెటైర్లు.. సినిమా క్లిప్స్ తో ట్రోలింగ్

బిగ్ బాస్ తెలుగు ఆరో సీజన్ లో ఊహించని పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. టైటిల్ ఫేవరేట్ గా బరిలోకి దిగినవారు అనూహ్యంగా ఎలిమినేట్ అవుతున్నారు మిగతా ఇంటి సభ్యులకు షాక్ ఇస్తున్నారు. ఇదివరకే టాప్ 5లో ఉంటాడనుకున్న ఆర్జే సూర్య ఎనిమిదో వారం ఎలిమినేట్ అయి ఇంటికి వెళ్లాడు. తాజాగా సింగర్ రేవంత్ తో పాటు టైటిల్ గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్న చిత్తూరు చిరుత గీతూ రాయల్ అనుకోని విధంగా ఎలిమినేట్ అయింది. దీంతో బిగ్ బాస్ హౌజ్ లో ఒక్కసారిగా అందరూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఇక ఇదిలా ఉంటే గీతూ రాయల్ ఎలిమినేషన్ పై ట్విటర్ లో ఓ రేంజ్ లో ట్రోలింగ్ జరుగుతోంది.

#Geethu to #AnchorSiva in Buzz: Nuvvenaina bigg boss gelichaava #Jayasurya : Eevida behaviour eliminate ayina change avvadhu. Buzz interview is a platform to show you learnt but she used the platform to say she never learn. #BiggBossTelugu6 pic.twitter.com/dULYWWmE0o

Such a hilarious cry...WTF man as if she didn't get justice in the court. Disgusting performance #Geethu https://t.co/UCTA8F5bzb

#Geethu elimination 😿 Used to hate her but got emotional on her exit….. most dedicated contestant ever in Telugu BB history…. Over confidence, behaviour, disrespectful, provoking and spoiling others game were her flaws…. #BiggBossTelugu6 pic.twitter.com/eA8K3A9T3s

Over confidence thagginchuko...

Especially thala Pogaru

And way of speaking to the opposite persons..

You were terrible in the BB house..

Atleast rectify your mistakes and be a better person outside.

Good luck for your future endeavours.#Geethu #Geeturoyal #BiggBossTelugu6 https://t.co/lEuc9WvKd1 pic.twitter.com/m9t1JJqjs0