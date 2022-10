Bigg Boss Telugu 6: గొడవలు స్థాయిని మరింత పెంచిన బిగ్ బాస్.. నీ చుట్టే తిరగాలా అంటూ సత్య కౌంటర్!

బిగ్ బాస్ 6వ సీజన్లో కంటెస్టెంట్స్ అందరికీ కూడా ఊహించిన విధంగా కొన్ని చేదు అనుభవాలు ఎదురవుతున్నాయి. మొదట్లోనే నాగర్జున కంటెస్టెంట్స్ లలో టాలెంట్ ఏమీ కనిపించడం లేదు అని గాలి తీసేశాడు. ఇక ఇటీవల బిగ్ బాస్ కూడా మీ వల్ల ఉపయోగం లేదు అని ఆడియన్స్ కూడా చిరాకు పడుతున్నట్లుగా ఒక నిజమైతే చెప్పాడు. ఇక ప్రతి టాస్క్ లో కూడా కంటెస్టెంట్స్ పై ఒత్తిడి అయితే పెరుగుతోంది. ఇక ఇప్పుడు నామినేషన్ లో మరో ట్విస్ట్ ఇవ్వబోతున్నట్లు అర్థమవుతుంది. నేడు ప్రసారం కాబోయే ఎపిసోడ్ కు సంబంధించిన కొన్ని హైలెట్స్ లోకి వెళ్తే..

