Bigg BossTelugu 5లో భార్గవ్.. నెట్ ఫ్లిక్స్ లో సినిమా అంటూ కీలక ప్రకటన?

ఈ ఏడాది తెలుగు బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫైవ్ ప్రసారం కాబోతుంది అనే సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన అధికారికంగా కేవలం లోగో మాత్రమే విడుదల కాగా ఎప్పటి నుంచి ప్రసారమవుతుంది ? ఎవరెవరు ఆడుతున్నారు అనే విషయాల మీద ఏమాత్రం క్లారిటీ లేదు. కానీ సోషల్ మీడియాలో మాత్రం రోజుకు ఒక కొత్త పేరు వెలుగులోకి వస్తోంది. వీళ్లు బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్తున్నారు అంటూ అనేక మంది పేర్లు తెరమీదకు రాగా తాజాగా రేప్ కేసులో అరెస్ట్ అయి జైలు శిక్ష అనుభవించిన భార్గవ్ బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడు అనే వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

as per the latest buzz is that Fun Bucket Bhargav is going as a contestant into the Bigg Boss House.