Jabardasth:మా టీమ్ లో కూడా గొడవలు జరుగుతాయి.. కానీ ఆ భయంతో ఇప్పటికి విడిపోలేదు: గెటప్ శ్రీను

జబర్దస్త్ మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు అనేక రకాల మార్పులు వచ్చాయి. టెలివిజన్ కామెడీ షోలతో గత 8ఏళ్లుగా టాప్ రేటింగ్స్ అందుకుంటున్న జబర్దస్త్ కు పోటీగా ఇంతవరకు ఏ ప్రోగ్రామ్ రాలేదు. ఇక అందులో ఉన్న వాళ్ళు కొందరు ఇంకా బయటకు రావడం లేదు. ఇక టీమ్స్ కూడా చాలానే డివైడ్ అవుతున్నాయి. అయితే సుడిగాలి సుధీర్ టీమ్ మాత్రం అస్సలు విడిపోలేదు. ఇక ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో - గెటప్ శ్రీను ఆ విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

English summary

So far no program has come up to compete with jabardasth. And some of the ones in it are not coming out yet. And the teams are also very much divided. However, the sudigali Sudhir team did not split at all. And in a recent interview - Getup Sreenu clarified the matter