ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ హిందీలోనే కాకుండా తెలుగులో కూడా భారీ స్థాయిలో క్రేజ్ అందుకుంటోంది. మొదట్లో షోను ఎవరు పట్టించుకోరేమో అనుకున్నారు. కానీ మనోళ్లు హిందీ రేంజ్ లో కాకపోయినా మరీ ఎక్కువ లిమిట్స్ దాటకుండా బజ్ బాగానే క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇక బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 5 కోసం ప్రస్తుతం కొంతమందిని కంటెస్టెంట్ లిస్టులో చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది. అనుకున్న పేర్లు చివరి వరకు సస్పెన్స్ అనే చెప్పాలి. అయితే ఒక హీరోయిన్ కు మాత్రం భారీ రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చి మరీ ఓకే చేయనున్నారట.

English summary

The names of Shanmuk Jashwant and Anchor Ravi have already been heard for Bigg Boss 5. Talk is coming that a glamorous heroine is also coming as well. Payal rajput who created a sensation with the RX 100 movie, seems to have fixed. Information that the organizers have fixed her name but have not yet received the green signal from her.