శేఖర్ మాస్టర్ గురించి షాకింగ్ విషయం..2003లోనే పోయాడట, అసలు విషయం ఏంటంటే ?

టాలీవుడ్లో సీనియర్ డాన్స్ మాస్టర్లలో ఒకరైన రాకేష్ మాస్టర్ వద్ద శిష్యరికం చేసి ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ టాప్ డాన్స్ మాస్టర్లలో ఒకరుగా రాణించడంతో పాటు ఢీ 10 లాంటి డాన్స్ రియాల్టీ షోలకు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు శేఖర్ మాస్టర్. అయితే ఆయన గురించి గూగుల్ షాకింగ్ విషయం చెప్పింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

If you google about our Telugu choreographer Sekhar Master. It shows sekhar master's photographs but it will show his death date as 2003. here is why