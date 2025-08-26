Gunde Ninda Gudi Gantalu August 26th: బాలు, మీనాలకు షాకింగ్ న్యూస్.. వెంటనే సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం
Gunde Ninda Gudi Gantalu : గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ రోజురోజుకు కొత్త ట్విస్ట్ లతో ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక ఆగస్టు 25వ తేదీ 495వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. బాలు లోపలికి వచ్చి కూర్చొని ఉంటాడు. ఇక పక్కన వాళ్లు ఎంత ఒత్తిడి చేసినా బాలు మాత్రం తాగనని చెబుతాడు. కేవలం ఫుడ్ తింటున్న దృశ్యం, పొలిటీషియన్స్ కు మందు పోస్తున్న దృశ్యం మాత్రమే కనిపిస్తోంది. ఆ సీసీ టీవీ ఫుటేజీతో బాలు మందు తాగలేదని మీనాకు స్పష్టం అవుతుంది. అంతే కాకుండా వీడియో తీసిన వ్యక్తి కూడా కనిపిస్తాడు. వాడే గుణ చేయడం వల్లే ఇలా జరిగిందని అంటుంది. దీంతో బాలుపై మీనాకు ఉన్న అనుమానం పోతుంది. ఒక వెంటనే మీనా ఆ సీసీ టీవీ ఫుటేజీని రవి ఫోన్ కు పంపించమని అడుగుతుంది. ఇక అసలు వీడియో మొత్తం రవి ఫోన్ కి వెళ్లడంతో మీనా రవికి ఫోన్ చేస్తుంది. వెంటనే రవిని తన అన్నయ్య ఉంటున్న కార్ షెడ్ దగ్గరకు వెళ్లమని చెబుతుంది. అసలు మీ అన్నయ్య తాగలేదని, నీకు అసలు వీడియో పంపించాను చూడమని అంటుంది. దాంతో రవి ఆ వీడియో చూసి షాక్ అవుతాడు. ఈ విషయాన్ని వెంటనే మీ అన్నయ్యకు చెప్పాలని, నువ్వు కార్ షెడ్ దగ్గరకు వెళ్లు, నేను కూడా వస్తున్నానని చెబుతుంది. రవి వెంటనే బాలు దగ్గరకు కారు స్టాండ్ దగ్గరకు వెళ్తాడు.
అక్కడ రవిని చూసిన బాలు షాక్ అవుతాడు. నువ్వు ఈ సమయంలో ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావురా అని అడుగుతాడు. వదిన పంపించింది అన్నయ్య అని రవి అంటాడు. అప్పటికే బాలు మీనాను ఎంత బతిమిలాడినా తను తాగలేదని నమ్మకపోవడంతో అప్సెట్ అవుతాడు. మీనాపై కోపంగా ఉంటాడు. అదే విషయాన్ని తమ్ముడు రవితో చెబుతాడు. ఇంట్లో అవమానించింది కాకుండా ఇక కారు స్టాండ్ లోనూ అవమానించాలని అనుకుంటుందా అని రవితో బాలు అంటాడు. అలా ఏం కాదు అన్నయ్య నీతో ముఖ్యమైన విషయం గురించి మాట్లాడటానికి వస్తుందని చెబుతుంది. ఇదే సమయంలో మీనా కార్ షెడ్ దగ్గరకు వస్తుంది. బాలును చూడగానే వెళ్లి గట్టిగా కౌగిలించుకుని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది. గుక్క పెట్టి ఏడుస్తుంది. దీంతో బాలు ఏమైందని, ఎవరైనా ఏమైనా అన్నారా? అని ప్రశ్నిస్తాడు. అందుకు లేదు అని బదులిస్తుంది.
ఇక ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది నెక్ట్స్ ఎపిసోడ్ కు వాయిదా పడింది. ఇక ప్రోమోలో వీడియోలో చూసిన వ్యక్తిని పట్టుకోవాలని మీనా ప్లాన్ చేస్తుంది. రవికి అతన్ని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలని మీనా చెబుతుంది. దాంతో రవి అతన్ని పట్టుకోమని తనకు తెలిసిన కొందరిని పంపిస్తాడు. ఇక అతన్ని నేరుగా బాలు దగ్గరికి తీసుకొచ్చేలా ప్లాన్ చేశారు. ఇక ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఆగస్టు 26వ తేదీ 496 ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే..?
More from Filmibeat