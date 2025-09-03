Get Updates
Gunde Ninda Gudi Gantalu September 3rd: మీనాకు టెన్షన్.. పెళ్లి రోజు మనశ్శాంతి కరువు

By

Gunde Ninda Gudi Gantalu : గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ రోజురోజుకు కొత్త ట్విస్ట్ లతో ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ 501వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. మీనా లాగా ఇంట్లోనే ఉండటం లేదు కదా. వ్యాపారం అంటే నాలుగు చోట్లకి వెళ్లాలి నాలుగు విషయాలు తెలుసుకోవాలి మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయాలంటే వాళ్ళకి ఒంట్లో శక్తి ఉండాలి కదా, అందుకోసం పుష్టిగా తినాలి. ఇక వాళ్లకు వండుకోవడానికి సమయం ఉండడం లేదు కాబట్టి మెయిన్ అను వండమని చెబుతున్నానని ప్రభావతి అంటుంది. ఇంతకీ వ్యాపారమే ప్రారంభం కాలేదు. అప్పుడే బిజీ అయిపోయారు అని బాలు కామెంట్ చేస్తాడు. ఇక బాలుడు మౌనంగా ఉండమని చెప్పి రోహిణి ఏం వండాలో చెప్పమని ప్రభావతి అడుగుతుంది. దానితో రోహిణి వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చేయమని చెప్పండి అత్తయ్య అని అంటుంది. ఇక మీనా స్పందిస్తూ అలా బిర్యానీ చేయాలంటే కిచెన్ లో కూరగాయలు ఉండాలి కదా అని అంటుంది. అందుకు సరిపడ కూరగాయలు లేవు అని చెబుతోంది. కూరగాయలు లేకపోతే మేము తెచ్చి ఇస్తామని రోహిణి అంటుంది. ఆ వెంటనే మనోజ్ ను కూరగాయలకు పంపిస్తారు. మనోజ్ కు రోహిణి 500 ఇచ్చే కూరగాయలు తీసుకురమ్మని చెబుతుంది.

అయితే మనోజ్ కూరగాయల కోసం వెళ్లి చాలాసేపటి తర్వాత తిరిగి వస్తాడు. కూరగాయలు ఇచ్చి ఒక రూపాయి మిగిలిందని చేతిలో పెడతాడు. దాంతో అందరు షాక్ అవుతారు. సూపర్ మార్కెట్లో కూరగాయలు తెచ్చానని చెబుతాడు. అయినా ఈ కూరగాయలకు అంత ఖరీదు అని అందరూ ప్రశ్నిస్తారు. ఆ వెంటనే ఒక అబ్బాయి వచ్చింది అందులో బిల్లు తప్పుగా పడింది, 300 రూపాయలు మీకే తెలివి వస్తాయని ఇచ్చి పోతాడు. దాంతో మనోజ్ ను ఇంట్లో వాళ్ళందరూ తిడతారు. ఒక వ్యాపారం ఎలా చేస్తాడో అంటూ ఆందోళన చెందుతారు. మరోవైపు బాలు మీనాల పెళ్లిరోజు వస్తుంది. దీంతో భాను మీ నాన్న ఇంటికి పిలిచేందుకు మీనా వాళ్ళ అమ్మ వస్తుంది. ఇద్దరిని పిలిచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక ఆ తర్వాత బాలు మీనాల పెళ్లిరోజును ఘనంగా జరిపించాలని రవి శృతి అంటారు. మరోవైపు ఊర్లో నుంచి నానమ్మ సుశీల కూడా వస్తుంది. చాలా గ్రాండ్ పెళ్లిరోజులు జరుపుకోవాలని అంటారు.

Gunde Ninda Gudi Gantalu serial episode 502 September 3rd

ఇదే సమయంలో మౌనికను కూడా పిలుద్దామని అంటారు. కానీ మౌనిక వస్తే సంజీవ్ గురించి అసలు విషయం బయటపడుతుందని మీనా భయపడుతుంది. దాంతో వాళ్లు ఎందుకులే అని చెబుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ 502 ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే..?

